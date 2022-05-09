Ворог отримав можливість прослуховувати телефонні розмови українців: як себе захистити?

Ще раніше було спростовано інформацію про те, що ворог може прослуховувати наші дзвінки, мовляв росіяни не мають такого ресурсу. Але зараз все частково змінилося. Мова в першу чергу про мешканців тимчасово окупованих територій. Це Херсонська область та частина Запорізької. Там окупанти отримали доступ до мобільного обладнання, тож можуть здійснювати різноманітні маніпуляції та перехоплювати дзвінки. Про це повідомив Центр протидії дезінформації РНБО і розповів, яким чином можна захистити свою приватність.





Є кілька спеціальних кодів за допомогою яких можна перевірити свій телефон

Росіяни можуть здійснювати так звану паралельну переадресацію викликів. Тобто, це ситуація коли дзвінок поступає одразу на два телефонні номери: ваш та чужий. При цьому помітити якось той факт, що вас прослуховують, неможливо. В трубці нічого не відлунюється і немає сторонніх звуків. Є лише один спосіб дізнатися правду — перевірити номер за допомогою спеціальних кодів. Так ви дізнаєтесь, чи підключена до номера паралельна переадресація.

Коди наступні:

*#21# виклик – перевірка інформації про включену переадресацію.

*#43# дзвінок – статус очікування дзвінка.

*#62# виклик – перевірка переадресації на інший номер.

*#33# виклик – показує статус блокування вихідних сервісів: дзвінків, SMS та даних.

##002# виклик – видалення всіх переадресацій виклику.

Ці коди підходять абсолютно для всіх телефонів та мобільних операторів.

Про щось конфіденційне по телефону краще не говорити

Якщо ж у вас з кимось має відбутися конфіденційна розмова, або така що може скомпрометувати вас перед окупантами, краще проведіть її у месенджерах, які мають захищене шифрування. Крім цього, жителям тимчасово окупованих територій рекомендують регулярно очищати телефони абсолютно від всього. Видаляйте фотографії, контакти, повідомлення, щоб в разі втрати гаджету, або його крадіжки росіянами, вам та вашим близьким нічого не загрожувало.