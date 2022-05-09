В Украине планируют провести еще одну мобилизацию: какой она будет?

Кроме обычной мобилизации, в течение которой должны вручить повестки всем военнообязанным, существует и целевая мобилизация, под которую может попасть абсолютно каждый. Речь о людях, которые будут вовлечены в процесс устранения последствий боевых действий.





Раньше целевую мобилизацию могли проводить разве что на случай чрезвычайных ситуаций. Теперь Правительство дополнило “Положение о единой государственной системе гражданской защиты”, добавив, что подобную мобилизацию могут проводить во время войны.

Перед мобилизованными будет стоять ряд задач

В первую очередь эти лица должны будут ликвидировать последствия боевых действий, а именно:

Ехать в города и деревни, пострадавшие от войны и наводить там порядок. Помогать восстановить/отстроить разрушенную инфраструктуру, в первую очередь, критического значения. Определять местности, где требуется гуманитарная помощь, а также маркировать места, где требуется разминирование. Помогать в разминировании, привлекать дополнительную международную помощь и так далее.

Мобилизовать будут лица как без специального образования, так и с ним. Кроме этого будет перечень волонтеров и социальных работников, которые будут наведываться к лицам или семьям, находящимся в затруднительном положении. Вся эта деятельность будет оплачиваться, Кабмин вскоре определит, какой будет компенсация людям, предоставляющим непрофессиональные и профессиональные социальные услуги.

Обычная мобилизация еще продолжается

Ну и главная мобилизация, состоящая из четырех волн, продолжается. Сейчас в Украине происходит вторая волна и в некоторых регионах началась третья, когда мобилизуют всех, у кого есть военная кафедра. В Правительстве говорят, что на данный момент этот процесс немного приостановился, ведь резервы пополнены и происходит обучение тех, кому вручили повестки. Как только потребуются новые силы, мобилизация снова станет активной.