В Україні планують провести ще одну мобілізацію: якою вона буде?

Окрім звичайної мобілізації, протягом якої мають вручити повістки всім військовозобов’язаним, існує ще й цільова мобілізація, під котру може потрапити абсолютно кожен. Мова про людей, які будуть залучені до процесу усунення наслідків бойових дій.





Раніше цільову мобілізацію могли проводити хіба що на випадок надзвичайних ситуацій. Тепер Уряд доповнив “Положення про єдину державну систему цивільного захисту”, додавши, що подібну мобілізацію можуть проводити під час війни.

Перед мобілізованими стоятиме ряд завдань

В першу чергу ці особи повинні будуть ліквідовувати наслідки бойових дій, а саме:

Їхати в міста та селі, які постраждали від війни і наводити там лад. Допомагати відновити/відбудувати зруйновану інфраструктуру в першу чергу критичного значення . Визначати місцевості де потрібна гуманітарна допомога, а також маркува ти місц я де потрібне розмінування. Допом а га ти у розмінуванні, залуч ати додатков у міжнародн у допомог у тощо.

Мобілізовувати будуть осіб як без спеціальної освіти, так і з нею. Крім цього буде перелік волонтерів та соціальних працівників, які навідуватимуться до осіб, або сімей, що перебувають у скрутному становищі. Вся ця діяльність буде оплачуватися, Кабмін незабаром визначить, якою буде компенсація людям, які надають непрофесійні та професійні соціальні послуги.

Звичайна мобілізація ще триває

Ну і головна мобілізація, яка складається з чотирьох хвиль, ще триває. Наразі в Україні відбувається друга хвиля і в деяких регіонах розпочалася третя, коли мобілізовують всіх у кого є військова кафедра. В Уряді кажуть, що на даний момент цей процес трохи призупинився адже резерви поповнено і відбувається навчання тих, кому вручили повістки. Як тільки будуть потрібні нові сили, мобілізація знову стане активною.