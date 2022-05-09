Популярная сеть АЗС анонсировала очередное обновление лимитов и цен на топливо

В Украине еще с начала войны наблюдалась критическая ситуация с горючим. Оно откровенно в дефиците, не говоря уже о регулярном росте цен. Но последнюю неделю происходит настоящий коллапс. Километровые очереди наблюдаются на всех заправках, и что наиболее обидно, иногда прождав в очереди более трех часов, водитель едет ни с чем, ведь горючего не хватило. На днях, популярные АЗС, такие как, например, сеть WOG выдавали “в одни руки” не более 10 литров бензина или дизеля и то только при наличии специальной карты PRIDE. В некоторых городах выдавали и совсем по 5 литров. Но вот прозвучала новая информация и с сегодняшнего дня, 10 мая, можно заправиться чуть больше.





Лимит обновлен, как и цены на горючее

Сеть АЗС WOG анонсировала обновление лимитов. Теперь можно заправиться разово на 20 литров бензина.

“С 00:00 9.05 увеличивается ограничение до 20 л в сутки для частных клиентов при наличном расчете или оплате банковскими картами, и только при наличии карты лояльности PRIDE. Система PRIDE будет контролировать лимит автоматически”, – написали в компании.



Что касается стоимости горючего, то она снова вырастет. В Министерстве экономики ввели новые тарифы, где средняя цена бензина 31-32 гривны, а дизеля – 35 гривен. Учитывая наценки, которые будут выставлять сети, можно догадаться, что минимальная цена бензина будет где-то 37 гривен, а дизеля и вовсе 42-43 гривны за литр.

Ситуация будет постепенно нормализоваться

Такой глобальный кризис случился из-за того, что из всех каналов, из которых мы раньше получали горючее, остался только европейский сухопутный. Порты заблокированы, с Россией и Белоруссией сотрудничество, конечно же, прекращено. А чтобы довезти горючее из-за границы нужно организовать логистику, что сейчас достаточно сложно. Банально не хватает такого количества цистерн и бензовозов. Но постепенно и этот вопрос решается. Украинские компании законтрактовали достаточное количество горючего в Европе, теперь его нужно всего лишь довезти.