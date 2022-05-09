Популярна мережа АЗС анонсувала чергове оновлення лімітів та цін на пальне

В Україні ще від початку війни спостерігалася критична ситуація з пальним. Воно відверто у дефіциті, не говорячи вже про регулярний ріст цін. Та протягом останнього тижня відбувається справжній колапс. Кілометрові черги спостерігаються на всіх заправках, і що найбільш образливо, інколи прочекавши в черзі понад три години водій їде ні з чим, адже пального не вистачило. На днях, популярні АЗС, такі як наприклад мережа WOG видавали “в одні руки” не більше 10 літрів бензину чи дизелю і то лише за наявності спеціальної картки PRIDE. В деяких містах видавали й зовсім по 5 літрів. Але ось прозвучала нова інформація і від сьогодні, 10 травня, можна заправитися трохи більше.





Ліміт оновлено, як і ціни на пальне

Мережа АЗС WOG анонсувала оновлення лімітів. Тепер можна заправитися одноразово на 20 літрів бензину.

“З 00:00 9.05 збільшується обмеження до 20 л на добу для приватних клієнтів при готівковому розрахунку чи оплаті банківськими картками, і лише за наявності картки лояльності PRIDE. Система PRIDE контролюватиме ліміт автоматично”, – написали у компанії.

Що до вартості пального, то вона знову зросте. У Міністерстві економіки запровадили нові тарифи, де середня ціна бензину 31-32 гривні, а дизелю — 35 гривень. Враховуючи націнки, які виставлятимуть мережі, можна здогадатися, що мінімальна ціна бензину буде десь 37 гривень, а дизелю й зовсім 42-43 гривні за літр.

Ситуація поступово буде нормалізуватися

Така глобальна криза трапилась через те, що з усіх каналів з яких ми раніше отримували пальне, залишився лише європейський сухопутний. Порти заблоковані, з Росією та Білорусією співпраця звісно ж припинена. А щоб довезти пальне з-за кордону потрібно організувати логістику, що зараз досить складно. Банально не вистачає такої кількості цистерн та бензовозів. Та поступово і це питання вирішується. Українські компанії законтрактували достатню кількість пального в Європі, тепер його треба всього лиш довезти.