Затяжная и мощная: Землю накроет магнитная буря красного уровня

В мае учёные прогнозируют сразу несколько магнитных бурь, однако некоторые из них пройдут практически незаметно. Но будет одна, которая точно вызовет минимум головную боль у всех жителей Земли, а максимум проблемы с сердцем и артериальным давлением у тех, кто уязвим и чувствителен к геомагнитным колебаниям. Буря, которая накроет Землю, очень опасна. Ее классифицируют по красному уровню опасности и говорят, что это будет затяжное явление с очень выраженным пиком. Рассказываем, какие дни календаря следует отметить красным, и максимально позаботиться о собственном здоровье.





Буря продлится четверо суток, а своего пика достигнет в последний день

Эта буря началась уже сегодня ночью, и продлится она до 11 мая включительно. Именно 10-11 будет ее пик, хотя осторожно следует вести себя уже сегодня. По специальной шкале, мощность этой бури 4 балла, что очень высокий показатель. Люди будут испытывать такие симптомы, как раздраженность, бессонница, потеря аппетита или наоборот неконтролируемый голод. Также может быть тахикардия, повышение давления, боли в сердце, и общая слабость.

Что нельзя делать в эти дни?

Никаких сильных нагрузок, ни физических ни эмоциональных. Никаких потрясений, стресса, нервов или тем более слез. Вы очень ухудшите свое состояние. Избегайте тяжелой пищи, исключите из рациона алкоголь, кофеин, копченое, жирное и слишком острое.

Что нужно делать?