Затяжная и мощная: Землю накроет магнитная буря красного уровня
В мае учёные прогнозируют сразу несколько магнитных бурь, однако некоторые из них пройдут практически незаметно. Но будет одна, которая точно вызовет минимум головную боль у всех жителей Земли, а максимум проблемы с сердцем и артериальным давлением у тех, кто уязвим и чувствителен к геомагнитным колебаниям. Буря, которая накроет Землю, очень опасна. Ее классифицируют по красному уровню опасности и говорят, что это будет затяжное явление с очень выраженным пиком. Рассказываем, какие дни календаря следует отметить красным, и максимально позаботиться о собственном здоровье.
Буря продлится четверо суток, а своего пика достигнет в последний день
Эта буря началась уже сегодня ночью, и продлится она до 11 мая включительно. Именно 10-11 будет ее пик, хотя осторожно следует вести себя уже сегодня. По специальной шкале, мощность этой бури 4 балла, что очень высокий показатель. Люди будут испытывать такие симптомы, как раздраженность, бессонница, потеря аппетита или наоборот неконтролируемый голод. Также может быть тахикардия, повышение давления, боли в сердце, и общая слабость.
Что нельзя делать в эти дни?
- Никаких сильных нагрузок, ни физических ни эмоциональных.
- Никаких потрясений, стресса, нервов или тем более слез. Вы очень ухудшите свое состояние.
- Избегайте тяжелой пищи, исключите из рациона алкоголь, кофеин, копченое, жирное и слишком острое.
Что нужно делать?
- Побольше пейте воды.
- Отдыхайте, старайтесь поспать не менее 8 часов и если есть возможность прилягте днем.
- Ешьте много овощей и фруктов.
- Добавьте в рацион орехи и источник Омеги. Подойдет консервированный тунец.
- Постарайтесь зарядиться положительными эмоциями, возможно, в этом поможет любимая музыка, интересная книга или фильм.
- Постарайтесь много времени провести на свежем воздухе.