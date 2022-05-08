Затяжна та потужна: Землю накриє магнітна буря червоного рівня

В травні вчені прогнозують одразу кілька магнітних бур, однак деякі з них пройдуть практично непомітно. Та буде одна, яка точно викличе мінімум головну біль у всіх жителів Землі, а максимум проблеми з серцем та артеріальним тиском у тих, хто вразливий та чутливий до геомагнітних коливань. Буря, яка накриє Землю — дуже небезпечна. Її класифікують за червоним рівнем небезпеки, та кажуть, що це буде затяжне явище з дуже вираженим піком. Розповідаємо, які дні календаря треба відмітити червоним, і максимально потурбуватися про власне здоров’я.





Буря триватиме чотири доби , а свого піку досягне в останній день

Ця буря почалася вже сьогодні вночі, і триватиме вона до 11 травня включно. Саме 10-11 буде її пік, хоча обережно слід поводитися вже сьогодні. За спеціальною шкалою, потужність цієї бурі 4 бали, що дуже високий показник. Люди відчуватимуть такі симптоми, як роздратованість, безсоння, втрату апетиту або навпаки неконтрольований голод. Також, може бути тахікардія, підвищення тиску, болі в серці, і загальна слабкість.

Що не можна робити в ці дні?

Ніяких сильних навантажень, ні фізичних ні емоційних. Ніяких потрясінь, стресу, нервів, чи тим паче сліз. Ви дуже погіршите свій стан. Уникайте важкої їжі, виключіть з раціону алкоголь, кофеїн, копчене, жирне та надто гостре.

Що треба робити?