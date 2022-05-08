Киевстар сообщил о важных изменениях и запустил новую бесплатную услугу

Киевстар – один из крупнейших операторов Украины. С начала войны компания довольно лояльно отнеслась к своим клиентам, поэтому несколько месяцев пользователи могли не платить абонплату и продолжать звонить по телефону близким. Однако в мае правила изменились. Теперь компания меняет фокус и будет поддерживать только тех, кто в этом действительно, по их мнению, нуждается. Для всех остальных возвращаются старые условия, когда ежемесячно на счет нужно вносить сумму согласно своему тарифному плану.





Правила изменились несколько дней назад

Начиная с 6 мая, бесплатно звонить по телефону могут только жители временно оккупированных территорий, или тех, где продолжаются тяжелые бои. То есть речь о южных и восточных областях. Для всех остальных льготные условия отменяются. Уже после 11 мая те, кто не пополнил счет, не смогут никому позвонить.

Однако в качестве альтернативы предлагают новую услугу “Мы вместе”. Подключить ее можно бесплатно и в течение месяца бесплатно звонить на один номер телефона, даже если на счете нет средств. Номер абонента к которому вы хотите звонить можно менять, но не чаще раза в месяц. Чтобы изменить номер, необходимо отключить услугу и подключить ее заново.

Подключить услугу можно в приложении “Киевстар” или позвонив на горячую линию

Чтобы подключить услугу, нужно позвонить на горячую линию 535 и нажать поочередно то, что скажет оператор. Те, кто имеет приложение, могут сделать все прямо в смартфоне. Есть еще один способ, едва ли не самый удобный. Отправьте запрос *535*380ХХХХХХХ#, где 380ХХХХХХХ — это номер, который вы выбрали. Обратим внимание, что выбирать можно только среди абонентов сети Киевстар.