Київстар повідомив про важливі зміни та запустив нову безкоштовну послугу

Київстар — один з найбільших операторів України. Від початку війни компанія досить лояльно віднеслася до своїх клієнтів тож кілька місяців користувачі могли не сплачувати абонплату і продовжувати телефонувати близьким. Проте в травні правила змінилися. Тепер компанія змінює фокус і підтримуватиме лише тих, хто цього дійсно, на їх думку, потребує. Для всіх інших повертаються старі умови, коли щомісяця на рахунок потрібно вносити суму згідно зі своїм тарифним планом.





Правила змінилися кілька днів тому

Починаючи з 6 травня, безкоштовно телефонувати в мережі можуть лише мешканці тимчасово окупованих територій, або тих де тривають важкі бої. Тобто мова про південні та східні області. Для всіх інших пільгові умови скасовуються. Вже після 11 травня ті, хто не поповнив рахунок не зможуть нікому подзвонити.

Однак в якості альтернативи пропонують нову послугу “Ми разом”. Підключити її можна безкоштовно і протягом місяця безкоштовно телефонувати на якийсь один номер телефону, навіть якщо на рахунку немає коштів. Номер абонента до котрого ви хочете телефонувати можна змінювати, але не частіше ніж раз у місяць. Щоб змінити номер, треба відключити послугу та підключити її заново.

Підключити послугу можна у додатку “Київстар” або ж зателефонувавши на гарячу лінію

Щоб підключити послугу потрібно зателефонувати на гарячу лінію 535 і натиснути почергово те, що скаже оператор. Ті хто має додаток, можуть зробити все прямо у смартфоні. Є ще один спосіб, чи не найзручніший. Надішліть запит *535*380ХХХХХХХ#, де 380ХХХХХХХ — це номер, який ви вибрали. Зауважимо, що обирати можна лише серед абонентів мережі Київстар.