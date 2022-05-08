Стало известно, картой какого украинского банка выгоднее всего пользоваться заграницей

С начала войны миллионы украинцев уехали за границу. Люди и дальше продолжают уезжать, хотя и в значительно меньших количествах. Для многих возникает актуальный вопрос, как быть с деньгами. Хранить деньги в наличке не удобно, ведь обменять гривни в большинстве стран Европы очень проблематично. Хранить их на счету гораздо практичнее, но нужно знать, как избежать двойной конвертации, и в конце концов карту какого банка с собой везти? Эксперты дают ответы на эти вопросы.





Популярностью пользуются четыре украинских банка

Чаще всего украинцы за рубежом рассчитываются карточками от ПриватБанка, Монобанка, ПУМБ, или Ощадбанка. Все они дают возможность открыть валютный счет, о создании которого обязательно нужно позаботиться отправляясь в другую страну.

В любой стране вас спросят, в какой валюте вы хотите рассчитываться. Выбирайте валюту страны, в которой находитесь. Например, в Польше рассчитывайтесь злотыми, в Германии – евро. Дело в том, что тогда вам снимет сумму, которую будет конвертировать из гривны украинский банк по известному вам курсу. Если же вы будете рассчитываться гривнами, то иностранный банк проведет конвертацию по своему курсу, а он всегда выше, чем в Украине. Что же касается курсов валют, которые на сегодняшний день предлагают украинские банки, то они почти одинаковые.

Курс валют по состоянию на 9 мая 2022 г.

ПриватБанк: доллар – 31,3 грн, злотый – 7,2 грн, евро – 33,1 грн. Monobank: доллар – 31,2 грн, злотый – 7 грн, евро – 32,9 грн. ПУМБ: доллар – 32,1 грн, злотый – 6,57, евро – 33,8 грн. Ощадбанк: доллар – 32,1 грн, злотый – 7,2 грн, евро – 33,9 грн.

Откройте счет в любом из этих банков и без проблем рассчитывайтесь в других странах, не переплачивая лишнего.