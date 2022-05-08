Стало відомо, карткою якого українського банку найвигідніше користуватися закордоном

Від початку війни мільйони українців виїхали закордон. Люди й надалі продовжують виїжджати, хоча й у значно менших кількостях. Для багатьох постає актуальне питання, як бути з грішми. Зберігати гроші в готівці не зручно, адже обміняти гривні в більшості країн Європи дуже проблематично. Зберігати їх на рахунку набагато практичніше, але потрібно знати, як уникнути подвійної конвертації, та зрештою картку якого банку з собою везти? Експерти дають відповіді на ці запитання.





Популярністю користуються чотири українські банки

Найчастіше українці закордоном розраховуються картками від Приватбанку, Монобанку, ПУМБ, або Ощадбанку. Всі вони дають можливість відкрити валютний рахунок, про створення якого обов’язково треба подбати вирушаючи в іншу країну.

В будь-якій країні вас запитають у якій валюті ви хочете розраховуватися. Обирайте валюту країни в якій перебуваєте. Наприклад, в Польщі розраховуйтесь злотими, у Німеччині — євро. Річ у тім, що тоді вам зніме суму, яку конвертуватиме з гривні український банк за відомим вам курсом. Якщо ж ви розраховуватиметеся гривнями, то іноземний банк проведе конвертацію за своїм курсом, а він завжди вищий ніж в Україні. Що ж до курсів валют, які станом на сьогодні пропонують українські банки, то вони майже однакові.

Курс валют станом на 9 травня 2022

ПриватБанк: долар – 31,3 грн, злотий – 7,2 грн, євро – 33,1 грн. Monobank: долар – 31,2 грн, злотий – 7 грн, євро – 32,9 грн. ПУМБ: долар – 32,1 грн, злотий – 6,57, євро – 33,8 грн. Ощадбанк: долар – 32,1 грн, злотий – 7,2 грн, євро – 33,9 грн.

Відкрийте рахунок у будь-якому з цих банків та без проблем розраховуйтесь в інших країнах, не переплачуючи зайвого.