В Украине упали цены на подержанные автомобили: какие модели подешевели больше всего

В Украине существенно снизились цены на некоторые подержанные автомобили. Речь идет преимущественно о легковушках, выпущенных с 2009 по 2014 год. Однако выгодно можно приобрести и отдельные модели из другой «возрастной категории».





Среди автомобилей 2009-2014 годов производство рекордно упало в цене Hyundai Sonata – почти на 900 дол. Этого известного корейца по состоянию на сегодняшний день можно приобрести за 9,4 тыс. дол. В то время как в начале года его цена была не менее 10,3 тыс. дол.

Намного дешевле сейчас обойдется и популярный в Украине Renault Megane – минус 700 долл. от цены на январь 2022-го года. За б/у модель в хорошем состоянии попросят не более 8,3 тыс. дол.

Выгодной покупкой станет и легковушка немецкого производителя Volkswagen. На модели Jetta и Passat 2009-2014 года выпуска цены упали на 600 долл. и 500 дол. в соответствии. В результате стоимость подержанного VW Jetta на сегодняшний день составляет около 9,4 тыс. дол., а VW Passat – 11,1 тыс. дол.

Любимая многими украинскими модель чешской марки Skoda Octavia с начала текущего года успела подешеветь почти на 400 дол. Машина, сошедшая с конвейера между 2009 и 2014 годами, стоит сейчас 9,8 тыс. дол.

В то же время бывшие в употреблении легковушки 2000-2008 годов выпуска преимущественно прибавили в цене. Выгодно приобрести сейчас можно только Renault Megane и Daewoo Lanos, которые с начала текущего года подешевели на 500 долл. и 200 долл. соответственно. Среди моделей 2015-2021 годов выпуска эксперты советуют присмотреться к Ford Focus, ведь его цена на вторичном рынке упала более чем на 300 дол.

Следует отметить, что главной причиной удешевления некоторых автомобилей является «нулевая растаможка», которое действует в Украине уже больше месяца. Однако желающим приобрести подержанную машину по выгодной цене стоит поспешить. К голосованию в Раде уже готовят законопроект, отменяющий льготную растаможку. Так что цены на б/у автомобили вскоре могут подскочить.