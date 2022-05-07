Украинец нашел 10 копеек стоимостью 1000 долларов: монета может быть у каждого

Украинцы даже, несмотря на войну, не прекращают выставлять разнообразные лоты на онлайн аукционах. Среди популярнейшего всевозможные монеты, банкноты, старые советские игрушки, то есть разные с первого взгляда “ненужности” за которые продавцы получают немалые деньги. На днях на одной из платформ появился лот в виде 10 копеек, за который их владелец просит 29 000 гривен. Эксперты заявляют, что, вероятно, продавцы найдутся, ведь монета действительно уникальная.





Речь о 10 копеек нетипичной формы и цвета

Эта монета была изготовлена ​​в 2004 году по заготовке для 1 копеечной монеты. Именно поэтому она белого цвета, что очень нетипично, а еще имеет малый вес. Монета из нержавеющей стали, магнитная и в отличном состоянии. Ее никогда не реставрировали. Продавец сейчас находится в Киеве. В Украине таких монет мало, если вообще еще есть. В объявлении не указано, это единственная в своем роде копейка, или таких “браков” было изготовлено хотя бы несколько.



К слову, традиционные “желтые” монеты изготовляли сначала из латуни, затем алюминиевой стали, а затем из низкоуглеродистой стали.

Выгодно продается и ряд других экземпляров

Не обязательно иметь уникальную монету, чтобы выручить за нее большую сумму денег. Хорошо продаются и другие экземпляры. К примеру, монеты с заводским браком. Или банкноты с красивыми номерами. Особой популярностью пользуются банкноты с зеркальным номером или две купюры с одинаковыми номерами. Бывали случаи, когда люди снимали деньги в банкомате и случайно замечали, что у них в руках настоящее сокровище. Например, несколько месяцев назад, мужчина продал за почти 1000 долларов, две купюры номиналом по 1000 гривен, которые имели идентичные номера серии.