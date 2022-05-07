Українець знайшов 10 копійок вартістю 1000 доларів: монета може бути у кожного
Українці навіть попри війну не припиняють виставляти різноманітні лоти на онлайн аукціонах. Серед найпопулярнішого всілякі монети, банкноти, старі радянські іграшки, тобто різний з першого погляду “непотріб” за який продавці отримують чималі гроші. Відтак, днями на одній з платформ з’явився лот у вигляді 10 копійок, за який їх власник просить 29 000 гривень. Експерти заявляють, що ймовірно продавці знайдуться, адже монета дійсно унікальна.
Мова про 10 копійок нетипової форми та кольору
Ця монета була виготовлена в 2004 році із заготовки для 1 копійчаної монети. Саме тому вона білого кольору, що дуже нетипово, а ще має малу вагу. Монета з нержавіючої сталі, магнітна і в чудовому стані. Її ніколи не реставрували. Продавець на даний момент знаходиться у Києві. В Україні таких монет обмаль, якщо взагалі ще є. В оголошенні не вказано, чи це єдина в своєму роді копійка, чи таких “браків” було виготовлено хоча б декілька.
До слова, традиційні “жовті” монети виготовляли спочатку з латуні, потім алюмінієвої сталі, а потім з низьковуглецевої сталі.
Вигідно продається й ряд інших екземплярів
Не обов’язково мати унікальну монету, щоб виручити за неї велику суму коштів. Гарно продаються й інші екземпляри. Наприклад, монети з заводським браком. Чи банкноти з красивими номерами. Особливою популярністю користуються банкноти з дзеркальним номером, або дві купюри з однаковими номерами. Траплялися випадки, коли люди знімали гроші в банкоматі і випадково помічали, що у них в руках справжній “скарб”. Відтак кілька місяців тому, чоловік продав за майже 1000 доларів, дві купюри номіналом по 1000 гривень, які мали ідентичні номери серії.