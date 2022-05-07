Українець знайшов 10 копійок вартістю 1000 доларів: монета може бути у кожного

Українці навіть попри війну не припиняють виставляти різноманітні лоти на онлайн аукціонах. Серед найпопулярнішого всілякі монети, банкноти, старі радянські іграшки, тобто різний з першого погляду “непотріб” за який продавці отримують чималі гроші. Відтак, днями на одній з платформ з’явився лот у вигляді 10 копійок, за який їх власник просить 29 000 гривень. Експерти заявляють, що ймовірно продавці знайдуться, адже монета дійсно унікальна.





Мова про 1 0 копійок нетипової форми та кольору

Ця монета була виготовлена в 2004 році із заготовки для 1 копійчаної монети. Саме тому вона білого кольору, що дуже нетипово, а ще має малу вагу. Монета з нержавіючої сталі, магнітна і в чудовому стані. Її ніколи не реставрували. Продавець на даний момент знаходиться у Києві. В Україні таких монет обмаль, якщо взагалі ще є. В оголошенні не вказано, чи це єдина в своєму роді копійка, чи таких “браків” було виготовлено хоча б декілька.

До слова, традиційні “жовті” монети виготовляли спочатку з латуні, потім алюмінієвої сталі, а потім з низьковуглецевої сталі.

Вигідно прода є ться й ряд інших екземплярів

Не обов’язково мати унікальну монету, щоб виручити за неї велику суму коштів. Гарно продаються й інші екземпляри. Наприклад, монети з заводським браком. Чи банкноти з красивими номерами. Особливою популярністю користуються банкноти з дзеркальним номером, або дві купюри з однаковими номерами. Траплялися випадки, коли люди знімали гроші в банкоматі і випадково помічали, що у них в руках справжній “скарб”. Відтак кілька місяців тому, чоловік продав за майже 1000 доларів, дві купюри номіналом по 1000 гривень, які мали ідентичні номери серії.