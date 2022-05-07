Гроші приходять не всім: для багатьох українців змінено правила видачі пенсійних виплат

Від початку війни пенсії та інші соціальні виплати виплачуються досить сумлінно. Затримки відбуваються лише в регіонах, які є тимчасово окупованими, або там тривають важкі бої. Мова про затримки тих виплат, які люди звикли отримувати у відділеннях Укрпошти, або з допомогою листоноші.





В результаті десятки, а то й сотні тисяч пенсіонерів залишилися без доходу. Їхні пенсії нараховуються, але люди не можуть їх отримати. Влада придумала вихід з цієї ситуації. Гроші перераховуватимуть на рахунки Ощадбанку, де вони зберігатимуться допоки людина не переїде в відносно безпечне місце та добереться до найближчого працюючого відділення.

Гроші накопичуватимуться на спеціальних рахунках

Всі хто має картку Ощадбанку зможуть одразу ж отримувати виплати на неї. При цьому не потрібно писати ніяких заяв, все відбуватиметься автоматично. Тим хто немає жодного рахунку, видаватимуть гроші на касі Ощадбанку після пред’явлення особою паспорта та ідентифікаційного коду. Гроші можна отримати в любому відділенні по всіх куточках України. Раніше заявляли, що гроші можна забрати протягом трьох місяців, тепер ж ніяких термінів не називають. Мовляв кошти зберігатимуться стільки скільки потрібно, і люди зможуть їх забрати, як тільки доберуться до безпечних регіонів.

Укрпошта пропонує переадресацію виплат

Якщо ж ви вже переїхали з тимчасово окупованої території, або з місцевості де тривають важкі бої, ви можете “перевести” свою пенсії на відділення Укрпошти за вашим новим місцем проживання. Для цього треба заповнити відповідну анкету, вказати свої дані та вказати адресу старого відділення. Для людей, яким важко пересуватися є можливість переадресувати кошти додому. Тоді їх приноситиме листоноша по вашому новому адресу проживання .

Всю інформацію можна дізнатися зателефонувавши на гарячу лінію Укрпошти: 0-800-300-545.