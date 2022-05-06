Три месяца счастья: Названы несколько знаков Зодиака, которые проведут незабываемое лето

Астрологи регулярно анализируют положение планет и составляют разнообразные прогнозы для тех или иных знаков Зодиака. Прогнозы как утешительные, так и не очень. Все зависит от того, как сложатся звезды. Лето 2022 года пройдет под влиянием Юпитера в Рыбах, а это значит, что для нескольких знаков Зодиака наступит настоящая и затяжная белая полоса. Счастливчиков пятеро, и у них будет много шансов на настоящий успех.





Водолей

Особенно удачным будет период с 14 июня по 5 июля. В это время Меркурий перейдет в знак Близнецов, что предсказывает Водолиям очень хорошие перспективы на работе. Может поступить выгодное предложение, может поступить интересный проект. Не бойтесь браться за что-нибудь новое — результат будет отличным.

Рыбы

Это будет очень эмоциональное лето и эти эмоции будут максимально положительными. Подумайте, возможно самое время попробовать начать собственное дело, или начать делать то, что вы давно откладываете. В личной жизни вы будете испытывать полную гармонию и счастье.

Дева

Девы привыкли много работать и этим летом они наконец-то узнают как это, когда труд соответственно оценивается. Денежное вознаграждение будет безумным, вы сможете многое себе позволить. Такое влияние на Деву будет иметь Марс.

Телец

Тельцам все будет удаваться и будет хорошо вознаграждаться. Они наконец-то смогут уехать в отпуск мечты, смогут покупать себе и близким все, что захотят. Не об этом ли мечтает почти каждый Телец? В июле они приступят к проекту, который полностью перевернет их жизнь с ног на голову.

Весы

Весы получат признание и уважение в коллективе, а также повышение. Все из-за успешно выполненного проекта и успешно организованной работы. Перед вами будут открываться новые горизонты и вы будете ощущать настоящую окрыленность. Наслаждайтесь – это действительно ваше лето.