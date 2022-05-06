Таролог назвала точну дату завершення війни: вона є дуже знаковою для України

Всі українці з нетерпінням чекають коли завершиться війна. Кожен уважно слухає прогнози експертів, але вони надто розмиті, ба більше можуть кардинально відрізнятися один від одного. Дехто каже, що от-от завершиться активна фаза і через місяць-два війна закінчиться. Інші впевнені — ця історія триватиме роками. Більш точними датами апелюють експерти з так званих “магічних” наук. Екстрасенси, нумерологи, тарологи, чи ті ж астрологи. Своїм прогнозом поділилася й таролог Наталя Борисенко. Жінка сказала, коли у війні настане переломний момент, і коли саме Україна оголосить про перемогу.





Перемога за Україною без сумнівів

Єдине в чому сходять думки абсолютно всіх — це те, що переможе Україна. Питання лише коли? Тарологиня запевняє, що переломний момент війни настане вже у травні. Цьому сприятимуть масові поставки зброї та техніки, яку вже поставляють Україні іноземні партнери. Вже до кінця травня Збройні Сили України зможуть звільнити більшість населених пунктів і розпочати процес масштабного контрнаступу. Не обійдеться у травні на жаль й без багатьох втрат.

Війна закінчиться у серпні

Що до дати завершення війни, то пані Наталя “бачить”, що це серпень, ймовірно День Незалежності України, адже дата мовляв дуже знакова для нашої держави. Що ж, це було б дуже красиво та символічно. І досить оптимістично зважаючи на деякі інші прогнози.

Нагадаємо, що на днях відомий астролог сказав, що в травні буде дуже “гаряче” по всій території України і зокрема на заході, а саме в Львові, Ужгороді та Луцьку. Що ж до тривалості бойових дій, то астролог менш оптимістичний і говорить, що це може бути мінімум два роки. Мовляв стільки ще точно проживе Путін.