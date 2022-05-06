Появились новые прогнозы по курсу валют: стоит ли хранить деньги в долларах?

Война в Украине – это не только большая катастрофа для нашего государства. Она спровоцировала немалую катастрофу и во всем мире. Катастрофу экономическую. Стабильности нигде нет, ситуация на рынках меняется каждый день.





Эксперты уже заявили, что сейчас проходит Третья мировая экономическая война. Доллар находится в постоянном напряжении, его регулярно “штормит”. Люди то пытаются купить побольше валюты, то наоборот избавляются от нее. Финансисты рассказали, укрепится ли американская валюта после войны или все же лучше сохранять свои сбережения в гривнах?

Сейчас индекс доллара бьет все рекорды

В последнюю неделю апреля аналитики зафиксировали индекс американского доллара на уровне 103,93. Это рекордная отметка за последние 20 лет. Этот индекс рассчитывают в соотношении к нескольким другим иностранным валютам: евро, японской иене, британскому фунту стерлингов, канадскому доллару, шведской кроне и швейцарскому франку.

Если сравнивать с последние месяцы, то индекс доллара срез на 8%. Инвесторы сейчас вкладываются в казначейские облигации США. Если говорить проще, то доллар будет укрепляться, и определенные сбережения в этой валюте стоит иметь.

В Украине курс пытаются удерживать на месте

Пока что, несмотря на то, что Национальный банк Украины разрешил банкам частично восстановить валютные операции, курс не изменился. После “размораживания” доллар подорожал буквально на несколько копеек.

Эксперты говорят, что таким он вероятно будет и после войны, по крайней мере, пока этому способствует помощь от иностранных партнеров, и низкий спрос на валюту со стороны населения. Доллары можно купить как в пунктах обмена, так и на кассе в банке. Правда, в последнем случае суммы могут быть ограниченными.