Українцям по-новому нараховуватимуть пенсії: Лазебна назвала оновлення справедливими

На днях Президент України Володимир Зеленський підписав закон, яким закріпив кілька змін в пенсійному законодавстві. В новому законопроєкті йдеться про щорічну індексацію виплат, а також достроковий вихід на пенсію для окремих категорій осіб. Міністерка соціальної політики Марина Лазебна назвала цей закон справедливим, адже він розповсюджує єдині правила для всіх, яких донедавна не було, принаймні у питанні з індексацією.





Індексація проводитиметься щорічно і абсолютно для всіх

Згідно з новим законопроєктом, індексація тепер проводитиметься щорічно 1 березня. Раніше дату обирали чиновники самостійно, тепер ж вона буде фіксованою. Щороку в цей час, переглядатимуть рівень цін, рівень середньої зарплати, курс валют і опираючись на це перераховувати пенсійні виплати. Також, тепер під індексацію потраплятимуть абсолютно усі категорії пенсіонерів. Протягом попередніх років завжди були особи, яких індексація не торкалась.

Змінилися правила дострокового виходу на пенсію

Крім цього у законі йдеться про достроковий вихід на пенсію для кількох категорій осіб. Не чекати навіть мінімального пенсійного віку, який зараз становить 60 років, дозволяють:

Багатодітним батькам. Батькам, які виховують дитину з інвалідністю, або рідкісною хворобою. Особам, які мають весь необхідний страховий стаж, але потрапили під скорочення. Тобто, якщо людині залишилося до виходу на пенсію 1-1,5 роки, і роботодавець розриває з нею трудовий договір по причинні скорочення штату, чи призупинення діяльності компанії, то вона може виходити на пенсію. Додатково шукати роботу на наступних 1,5 роки не потрібно.

Крім цього, віднедавна подати заяву для оформлення пенсії можна онлайн. Це дуже зручно, а особливо зараз в умовах воєнного часу.