З’явилися нові прогнози щодо курсу валют: чи варто зберігати гроші в доларах?

Війна в Україні — це не лише велика катастрофа для нашої держава. Вона спровокувала чималу катастрофу й у всьому світі. Катастрофу економічну. Стабільності ніде немає, ситуація на ринках змінюється щодня.





Експерти вже заявили, що зараз відбувається Третя світова економічна війна. Долар перебуває у постійному напруженні, його регулярно “штормить”. Люди то намагаються купити побільше валюти, то навпаки позбуваються від неї. Фінансисти розповіли, чи зміцниться американська валюта після війни, чи все ж таки краще зберігати свої заощадження у гривнях?

Зараз індекс долара б’є всі рекорди

В останній тиждень квітня аналітики зафіксували індекс американського долара на рівні 103,93. Це рекордна позначка за останні двадцять років. Цей індекс розраховують у співвідношенні до кількох інших іноземних валют: євро, японської єни, британського фунта стерлінгів, канадського долара, шведської крони й швейцарського франка.

Якщо порівнювати з останніми місяцями, то індекс долара зріз на 8%. Інвестори зараз вкладаються в казначейські облігації США. Якщо говорити простіше, то долар буде зміцнюватися і певні заощадження у цій валюті варто мати.

В Україні курс намагаються втримувати на місці

Поки що, незважаючи на те, що Національний банк України дозволив банкам частково відновити валютні операції, курс стрімко не змінився. Після “розмороження” долар подорожчав буквально на кілька копійок.

Експерти кажуть, що таким він ймовірно буде й після війни, принаймні поки цьому сприяє допомога від іноземних партнерів, та низький попит на валюту зі сторони населення. Долари можна купити як в пунктах обміну, так і на касі в банку. Щоправда в останньому випадку суми можуть бути обмеженими.