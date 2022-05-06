Украинцы могут получить материальную помощь из Европы через Новую Почту

Граждане Украины, которым из-за войны войны пришлось покинуть свои дома, теперь смогут получать материальную помощь в отделениях Новой Почты. Речь идет о выплатах по Всемирной продовольственной программе от Организации объединенных наций. Популярный почтовый оператор максимально упростил процедуру получения денег для переселенцев.





Чтобы получить свои деньги внутри перемещенное лицо должно еще при оформлении помощи выбрать Новую Почту в перечне способов получения выплат. После этого она получит от украинского партнера ООН специальный код. Далее получателю пособия нужно выполнить следующие действия:

прийти в любое отделение Новой Почты;

сообщить оператору отделения, что необходимо получить денежный перевод Western Union;

назвать полученный от партнера ООН код;

показать паспорт, водительские права или любое другое удостоверение личности.

Если у внутренне перемещенного лица возникли вопросы начисления и получения помощи от ООН, можно обратиться непосредственно на горячую линию Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Украине. Телефон горячей линии 080030771.

Напомним, что постановление о предоставлении дополнительной материальной помощи переселенцам от Организации объединенных наций было утверждено правительством 15 апреля. Для получения этого вида выплат внутри перемещенным лицам не нужно отдельно обращаться в какие-либо инстанции или подавать документы. Помощь назначается автоматически на основе информации, содержащейся в государственной базе данных о ВПЛ. Причем, этот вид помощи переселенцы могут получать, даже если им уже выплачивают средства по другой социальной программе.

Размер выплаты переселенцам от ООН составляет 2220 грн. для каждого члена семьи в месяц. правда выплаты могут получать не более трех человек из одной семьи одновременно. Помощь от ООН переселенцы будут получать в течение 3 месяцев. Перевод средств для осуществления выплат производится через популярную систему международных переводов Western Union.