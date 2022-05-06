Українці можуть отримати матеріальну допомогу з Європи через Нову Пошту

Громадяни України, яким через війну довелося залишити свої домівки, тепер зможуть отримувати матеріальну допомогу у відділеннях Нової Пошти. Йдеться про виплати за Всевітньою продовольчою программою від Організації об’єднаних націй. Популярний поштовий оператор максимально спростив процедуру отримання грошей для переселенців.





Щоб отримати свої гроші внутрішньо переміщена особа повинна ще під час оформлення допомоги вибрати Нову Пошту у переліку способів отримання виплат. Після цього вона отримає від українького партнера ООН спеціальний код. Далі отримувачу допомоги потрібно виконати наступні дії:

прийти в будь-яке відділення Нової Пошти;

повідомити оператору відділення, що необхідно отримати грошовий переказ Western Union;

назвати отриманий від партнера ООН код;

показати паспорт, водійські права чи будь-яке інше посвідчення особи.

Якщо у внутрішньо переміщеної особи виникли якісь питання щодо нарахування та отримання допомоги від ООН, можна звернутися безпосередньо на гарячу лінію Управління Верховного комісара ООН у справах біженців в Україні. Телефон гарячої лінії: 080030771.

Нагадаємо, що постанова про надання додаткової матеріальної допомоги переселенцям від Організації об’єднаних націй була затверджена урядом 15 квітня. Для отримання цього виду виплат внутрішньо переміщеним особам не потрібно окремо звертатися у якісь інстанції чи подавати документи. Допомогу призначають автоматично на основі інформації, що міститься у державній базі даних про ВПО. Причому цей вид допомоги переселенці можуть отримувати, навіть якщо їм вже виплачують кошти за іншою соціальною програмою.

Розмір виплати переселенцям від ООН становить 2220 грн для кожного члена родини в місяць. щоправда виплати можуть отримувати не більше трьох осіб з однієї родини одночасно. Допомогу від ООН переселенці будуть отримувати протягом 3 місяців. Переказ коштів для здійснення виплат проводиться через популярну систему міжнародних переказів Western Union.