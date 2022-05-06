В Росії переслідують за футболку з українською символікою: що сталося і до чого тут Соловйов

Російський легкоатлет Олександр Антонов вирішив ризикнути та вийти на забіг “Травнева гроза” у футболці з українським гербом. У ній він 2 травня подолав дистанцію та виграв срібло. Після чого на нього посипалася критика та почалися розбірки з поліцією.





Неприємності почалися з того, що спортсмен виклав фото у футболці із тризубом та написом “Україна” на своїй сторінці у соціальних мережах. Тепер Олександру відкрито бажають смерті і обурюються, що він не підтримує “спецоперацію”.

Організатори забігу зовсім намагаються показати, що вони ні до чого. Вони ще до початку змагань повідомили у поліцію, що легкоатлет одягнений у футболку із символікою України. Проте це не завадило йому досягти успіху в забігу.

Таку новину не могло пройти стороною кремлівське тріпло — соловйов. Він ще до цього випадку називав Єкатеринбург «центром мерзотної лібероти» через негативне ставлення низки міст до війни. Більше того, він заявляв, що мешканців міста треба перевиховувати та ставити мізки на місце дуже жорстко.

Тепер соловйов робить вигляд, що не розуміє сенсу вчинку Олександра. Він із такою гордістю викладає таке фото… Навіщо це. Таким чином соловйова самостверджується. Він робить вигляд, ніби він великий експерт і він мав рацію щодо своєї позиції стосовно жителів Єкатеринбурга.