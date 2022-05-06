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Стало известно, как украинцам получить бесплатное жилье через Дию

06.05.2022
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Наконец то украинцам объяснили, кто сможет рассчитывать на компенсацию в виде квартиры или денег и сколько придется ждать. 


Подробности

Украинцы, которые лишились жилья из-за боевых действий, смогут получить бесплатное жилье в порядке очереди. До конца 2022 года планируется расселить 53 тысячи семей, которые остались без жилья. Первыми в очереди будут самые уязвимые слои населения. 

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Квартиру будут предоставлять в новостройках, которые выкупит государство. Также планируется строительство новых жилых домов, реконструкция общежитий и переоборудование нежилых помещений. 

Согласно постановлению Кабинета Министров на одного человека должно припадать минимум 6 квадратных метров жилого помещения. Квартиру от государства нельзя будет приватизировать, сдать в аренду или обменять. В нем не смогут проживать лица, которые не считаются переселенцами. 

Как только поврежденные квартиры отстроят, предоставленное жилье в порядке очереди перейдет к другим потерпевшим. 

Первыми в очереди будет такие категории населения:

  • многодетные семьи;
  • семьи с детьми;
  • беременные;
  • лица, утратившие трудоспособность;
  • пенсионеры, жилье которых разрушено или непригодное для проживания. 

Местные власти будут обязаны помочь с расселением. Пока выбирать квартиры в другом регионе невозможно. Переселенцы получат жилье по месту регистрации. Находится в нем они смогут до тех пор, пока им не предоставят постоянное жилье. На это может пойти несколько лет. 

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06.05.2022
1 хвилина на прочитання
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