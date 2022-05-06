Стало відомо, як українцям отримати безкоштовне житло через Дію

Нарешті українцям пояснили, хто може розраховувати на компенсацію у вигляді квартири чи грошей і скільки доведеться чекати.





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Українці, які втратили житло через бойові дії, зможуть отримати безплатне житло в порядку черги. До кінця 2022 року планується розселити 53 тисячі сімей, що залишилися без житла. Першими в черзі будуть найуразливіші верстви населення.

Квартиру надаватимуть у новобудовах, які викупить держава. Також планується будівництво нових житлових будинків, реконструкція гуртожитків та переобладнання нежитлових приміщень.

Згідно з постановою Кабінету Міністрів на одну особу має припадати щонайменше 6 квадратних метрів житлового приміщення. Квартиру від держави не можна буде приватизувати, здати в оренду чи обміняти. У помешканні не зможуть жити особи, які не вважаються переселенцями.

Щойно пошкоджені квартири відбудують, надане житло у порядку черги перейде до інших потерпілих.

Першими в черзі будуть такі категорії населення:

багатодітні сім’ї;

сім’ї з дітьми;

вагітні;

особи, які втратили працездатність;

пенсіонери, житло яких зруйноване чи непридатне для проживання.

Місцева влада буде зобов’язана допомогти з розселенням. Поки що вибирати квартири в іншому регіоні неможливо. Переселенці отримають житло за місцем реєстрації. Перебувати в ньому вони зможуть доти, доки їм не нададуть постійного житла. На це може знадобитися кілька років.