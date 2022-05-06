В России преследуют за футболку с украинской символикой: что произошло и при чем здесь Соловьев

Российский легкоатлет Александр Антонов решил рискнуть и выйти на забег “Майская гроза” в футболке с украинским гербом. В ней он 2 мая преодолел дистанцию и выиграл серебро. После чего на него посыпалась критика и начались разборки с полицией.





Неприятности начались с того, что спортсмен выложил фото в футболке с тризубом и надписью “Украина” на своей странице в социальных сетях. Теперь Александру открыто желают смерти и возмущаются, что он не поддерживает “спецоперацию”.

Организаторы забега вовсе пытаются показать, что они ни при чем. Они еще до начала соревнований сообщили в полицию, что легкоатлет одет в футболку с символикой Украины. Но это вовсе не помешало ему занять второе место.

Такую новость не могло пройти стороной кремлевское трепло — соловьев.Он еще до этого случая называл Екатеринбург “центром мерзотной либероты”, из-за негативного отношения ряда городов к войне. Более того, он заявлял, что жителей города надо перевоспитывать и ставить мозги на место очень жестко.

Теперь соловьев делает вид, что не понимает смысл поступка Александра. Он с такой гордостью выкладывает такое фото… Зачем это. Таким образом соловьев самоутверждается. Он делает вид, будто бы он великий эксперт и он был прав насчет своей позиции относительно жителей Екатеринбурга.