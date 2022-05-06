ПриватБанк запустив нову послугу, про яку давно просили українці

ПриватБанк інтегрував до свого онлайн-банкінгу функції популярної платіжної системи Payoneer. Відтепер карти Payoneer можна використовувати в Приват24 або особитому кабінеті клієнта на сайті банку.





Спрощення доступу до послуг Payoneer клієнти Привату чекали вже давно. Популярною платіжною системою в Україні користуються здебільшого фрілансери, які виконують замовлення для клієнтів з інших країн. Зручним сервіс є також для продавців міжнародних онлайн-магазинів, таких як Amazon.

Наразі клієнтам ПриватБанку доступні такі функції Payoneer:

прив’язка власного акаунту у Приват24 до платіжної системи Payoneer;

вивід грошей із гаманця сервісу Payoneer на рахунки або картки фізосіб клієнтів Привату. Для ФОПів така процедура також можлива, але вивід коштів можна здійснювати лише у робочі дні з 8 до 20 години;

створення віртуальних карток для виведення грошей, а також отримання реквізитів за балансами у валюті (доларах та євро);

нульова комісія банків-кореспондентів по платежах SWIFT від системи Payoneer.

Реєстрація акаунту Payoneer для клієнтів Привату є максимально простою процедурою. Для цього потрібно лише вказати дані одного із наступних документів: паспорту, внутрішнього чи закордонного, ідентифікаційного коду, водійського посвідчення. Окрім цього знадобиться номер однієї з банківських карток клієнта, для проведення верифікації особистості. Реєструватися можна як фізична або юридична особа.

Нагадаємо, що Payoneer є платіжною системою, яка дозволяє здійснювати грошові перекази, отримувати кошти, виводити їх на банківські рахунки, а також розраховуватися за товари чи послуги. Також цей електронний сервіс платежів є офіційним провайдером системи MasterCard у всіх країнах світу, за виключенням росії.

Українці використовують Payoneer здебільшого для отримання оплати за свою роботу від клієнтів з-за кордону. Зокрема дуже популярним цей сервіз є серед вітчизняних програмістів, веб-дизайнерів та інших спеціалістів, що працюють дистанційно.