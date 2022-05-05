Хуже измены: Психологи назвали пять мужских привычек, разрушающих браки

Большинство женщин утвердительно скажут, что главное, чтобы ее избранник не изменял и не поднимал на нее руку. Это правильно, этому в семейной жизни точно не место. Но есть несколько других мужских привычек, которые точно не совместимы со счастливой жизнью. Психологи говорят, что в большинстве случаев это еще гораздо хуже предательства. Ведь с предателем можно быть счастливым, пока он это умело скрывает, а в этих случаях — никаких шансов.





Алкоголизм

Ну конечно, какая жизнь с алкоголиком. Человек, имеющий зависимость от алкоголя, не способен построить счастливую семью, не способен долго удержаться на одной работе, не способен прокормить семью. Сюда же можно отнести и другие схожие зависимости вроде наркотической.

Компьютерная зависимость

К сожалению, среди современной молодежи очень много зависимых и это большая проблема. Это ситуация, когда человек мог сутки не отходить от компьютера играя, например, в танчики. Более того, некоторые еще и тратят на это сумасшедшие деньги, покупая в играх разнообразные инвентари.

Скупость

Это тот недостаток, на который влюбленная женщина сначала будет стараться не обращать внимания, но впоследствии он ей откровенно надоест. Есть мужчины, которые не только экономные, а болезненно бережливые. Они и сами ничего не купят, и женщину будут упрекать за каждый приобретенный пустяк. Жить с таким очень сложно.

Нерешительность

Мужчина, который устраивается на работу годами, или не может что-то решить самостоятельно, или вечно оттягивает все на неопределенный срок, точно не сделает вас счастливой. Скорее, наоборот. С таким мужчиной вы никогда не будете чувствовать себя защищенной и в безопасности. Это невероятно отрицательная черта и таких персонажей лучше избегать.

Пустословы

Это мужчины, которые никогда не придерживаются слова. Их и лжецами не назовешь, но и мужчинами тоже. Женщина быстро разочаровывается и лучше в такого и вовсе не влюбляться.