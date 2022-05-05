Гірше зради: Психологи назвали п’ять чоловічих звичок, які руйнують шлюби

Більшість жінок ствердно скажуть, що головне аби її обранець не зраджував і не піднімав на неї руку. Це правильно, цьому в сімейному житті точно не місце. Але є кілька інших чоловічих звичок, які точно не сумісні з щасливим життям. Психологи кажуть, що в більшості випадків це ще набагато гірше ніж зрада. Адже зі зрадником можна бути щасливою, поки він це вміло приховує, а в цих випадках — жодних шансів.





Алкоголізм

Ну звісно, яке ж життя з алкоголіком. Людина, яка має залежність від алкоголю нездатна збудувати щасливу родину, не здатна довго втриматись на одній роботі, не здатна прогодувати сім’ю. Сюди ж можна віднести й інші схожі залежності на кшталт наркотичної.

Комп’ютерна залежність

На жаль, серед сучасної молоді є дуже багато залежних і це велика проблема. Це ситуація, коли людина можу добу не відходити від комп’ютера граючи, наприклад, у танчики. Ба більше, дехто ще й витрачає на це шалені гроші, купуючи в іграх різноманітні інвентарі.

Скупість

Це та вада, на яку закохана жінка спочатку намагатиметься не звертати уваги, але згодом вона їй відверто набридне. Є чоловіки, які не те що економні, а хворобливо заощадливі. Вони і самі нічого не куплять, і жінку докорятимуть за кожну придбану дрібницю. Жити з таким дуже складно.

Нерішучість

Чоловік, який влаштовується на роботу роками, або ж не може щось вирішити самостійно, або вічно відтягує все на невизначений термін, точно не зробить вас щасливою. Радше навпаки. З таким чоловіком ви ніколи не почуватиметеся захищеною та в безпеці. Це неймовірно негативна риса і таких персонажів краще уникати.

Пустослови

Це чоловіки, які ніколи не дотримуються слова. Їх і брехунами не назвеш, але й чоловіками також. Жінка швидко розчаровується і краще в такого й зовсім не закохуватися.