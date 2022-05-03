Нова пошта утилізує посилки без попередження клієнтів: названо умови

Клієнти Нової пошти скаржаться на компанію, що та без дозволу утилізувала посилки. Своє обурення висловив один із клієнтів. Своєю історією він поділився на особистій сторінці у Facebook. Чоловік скаржиться, що поштовий оператор утилізував посилку на власний розсуд. Хоча раніше деякі посилки зберігалися понад 40 днів, а співробітники Нової пошти стверджували, що жодної утилізації під час війни не будуть проводити.





Але не все так просто. Представники Нової пошти відповіли на скаргу. І виявилося, що ситуація дуже неоднозначна. На посилку було оформлено претензію від клієнта. У компанії перевірили всі подробиці та уточнили, що колишнє рішення не може бути змінено. Це пов’язано з тим, що всі терміни було дотримано.

Ми вирішили дізнатися, у якому разі посилку можуть утилізувати навіть без попередження. І нам відповіли, що знищити відправлення можуть у разі, якщо протягом 60 календарних днів ні відправник, ні отримувач не виявив інтересу та не забрав посилку.

В такому разі відповідальність підприємства за зберігання посилки зупиняється. У такому разі компанія залишає за собою право розпоряджатися посилкою на свій розсуд, у тому числі утилізувати.

Як бачите, варто заздалегідь поцікавитись умовами. Звичайно, зараз війна і багато людей просто не можуть забрати свою посилку, яку, можливо, замовляли до початку вторгнення рф. Кожен випадок є індивідуальним і краще звернутися до служби підтримки Нової пошти, щоб вирішити питання.