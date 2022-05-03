Залишилось менше місяця: ПриватБанк засмутив українців поганою новиною

У ПриватБанку добігають кінця кредитні канікули. Уже з 1 червня клієнтам, що користуються грішми з кредиток, доведеться знову вносити обов’язковий щомісячний платіж. Хоча ще з березня, у зв’язку із війною, банк не вимагав від боржників ані копійки.





Нагадаємо, що ось уже протягом двох місяців власники карток Привату можуть користуватися грішми в межах свого кредитного ліміту без внесення мінімального щомісячного платежу. При цьому банк зобов’язався не штрафувати своїх клієнтів за несплату.

Щоправда фінустанова кожного місяця нараховує відсоток за використання кредитних коштів. Та цей відсоток Приват зменшив удвічі, до 1,7%, а на березень й узагалі його скасував.

У прес-службі державного банку зазначили, що до кінця поточного місяця не будуть вимагати від українців поповнення кредиток. Хоча вони можуть потроху розраховуватися з боргами, якщо мають вільні кошти. Проте з 1 червня, разом із закінченням кредитних канікул, правила банку зміняться.

Що буде з клієнтами, які заборгували по кредитних картках , поки що достеменно не відомо. Наразі у Приваті лише пообіцяли розповісти про нові правила трохи пізніше. Та вочевидь вимоги банку до користувачів кредитних коштів стануть дещо суворішими, ніж у попередні кілька місяців.

Варто зазначити, що розпочинаючи кредитні канікули банк обіцяв клієнтам не нараховувати навіть відсотки за користування позиченими грішми. Однак у квітні змінив своє рішення, хоч і зменшив щомісячну комісію майже удвічі.

Дізнавшись про такі зміни власники карток ПриватБанку м’яко кажучи «не зраділи». Та у банку пояснили, що змушені нараховувати відсотки, аби не збанкрутувати. Бо навіть в умовах війни Приват продовжив у повному обсязі платити відсотки власникам депозитів, тож повинен був отримувати бодай якийсь прибуток і від своїх боржників.