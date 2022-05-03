Названы пять продуктов, которые провоцируют ожирение и неконтролируемый набор веса

Каждый хочет иметь хорошее, стройное и подтянутое тело. Одним это удается без особого труда, другие должны сидеть на изнурительных диетах и ​​не вылезать из спортзала. Если вы относитесь ко второй категории людей, убедитесь, что в вашем рационе нет нескольких очень вредных продуктов. Они провоцируют неконтролируемый набор веса, так что, возможно, ваши лишние килограммы постоянно появляются именно через эту еду.





Эксперты назвали пять продуктов, которых следует избегать

Рапсовое масло

Это масло когда-то вообще применялось исключительно в автомобильной отрасли. Это очень вредный продукт, который сворачивается в крови и желудочно-кишечном тракте. Именно из-за этого его свойства пара лишних килограммов не заставят себя ждать.

Искусственные подсластители

Например, сукралоза, аспартам гораздо слаще сахара. Они вводят в заблуждение организм, и вы хотите еще больше сладкого. Это неизменно приведет к ожирению.

Глютен

Глютен – это своеобразный “клей”, который буквально гниет в желудке. Он провоцирует запоры, боли в животе, у некоторых и вовсе непереносимость к этому продукту. Часто глютен встречается в различных соусах, майонезе и т.д. Кстати, глютен может спровоцировать набор веса, а также воспаление кишечно-желудочного тракта.

Обработанное коровье молоко

Оно содержится в йогуртах и ​​молочных продуктах с низкой жирностью. Есть это не рекомендуют по тем же причинам, что и все вышеупомянутое.

Глутамат натрия

Другими словами – это добавка Е621 или усилитель вкуса. Это настоящий токсин для человеческого организма, портящий все вкусовые рецепторы и провоцирующий лишний набор веса.

Больше зелени, свежих овощей и фруктов

Тем, кто хочет хорошо себя чувствовать и контролировать вес, рекомендуют завтракать зелеными коктейлями. Можно добавлять любую зелень, немного лимонного сока, имбирь и перемалывать все в блендере. В течение дня старайтесь есть побольше овощей и фруктов, а главное пить много воды.