Названо пять продуктів, які провокують ожиріння та неконтрольований набір ваги

Кожен хоче мати гарне, струнке та підтягнуте тіло. Одним це вдається без особливих зусиль, інші мусять сидіти на виснажливих дієтах та не вилазити зі спортзалу. Якщо ви відноситеся до другої категорії людей, переконайтесь, що у вашому раціоні немає кількох надзвичайно шкідливих продуктів. Вони провокують неконтрольований набір ваги, тож можливо ваші зайві кілограми постійно з’являються саме через цю їжу.





Е ксперти назвали п’ять продуктів, яких треба уникати

Рапсова олія

Ця олія взагалі колись застосовувалась виключно у автомобільній галузі. Це надзвичайно шкідливий продукт, який згортається в крові та кишково-шлунковому тракті. Саме через цю його властивість, пара зайвих кілограмів не забариться.

Штучні підсолоджувачі

Наприклад, сукралоза, аспартам набагато солодший від цурку. Вони вводять в оману організм, і ви хочете ще більше солодкого. Це незмінно призведе до ожиріння.

Глютен

Глютен — це своєрідний “клей”, який буквально гниє у шлунку. Він провокує запори, болі в животі, у декого й зовсім непереносимість до цього продукту. Часто глютен є у різноманітних соусах, майонезі тощо. До речі, глютен може спровокувати набір ваги, а ще запалення кишково-шлункового тракту.

Оброблене коров’яче молоко

Воно міститься у йогуртах та молочних продуктах з низькою жирністю. Їсти це не рекомендують по тим же причинам, що й все вищезгадане.

Глутамат натрію

Іншими словами — це добавка Е621 або підсилювач смаку. Це справжній токсин для людського організму, який псує всі смакові рецептори і провокує зайвий набір ваги.

Побільше зелені, свіжих овочів та фруктів

Тим хто хоче гарно себе почувати, та контролювати вагу, рекомендують снідати зеленими коктейлями. Можна додавати будь-яку зелень, трішки лимонного соку, імбир і перемелювати все у блендері. Протягом дня, намагайтесь їсти побільше овочів та фруктів, а головне пити багато води.