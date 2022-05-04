Понад 4000 гривень: в травні українці отримають ще один вид допомоги

Люди, які втікають від бойових дій, та шукають прихисток у більше безпечних регіонах України, мають право на грошову допомогу від держави. Окрім стандартної виплати, яку зараз отримують всі ВПО, час від часу з’являються й інші види допомоги. Наприклад, Червоний хрест додатково допомагатиме всім переселенцям, які зараз зупинилися в Києві. Це часто мешканці області, у яких повністю зруйноване житло. Є в столиці й чимало біженців зі сходу та півдня.





Людям роздаватимуть сертифікати на покупки у Сільпо

Людям видаватимуть сертифікати на загальну суму від 1500 до 4500 гривень на покупки у мережі Сільпо. Допомога стосуватиметься наступних категорій громадян:

особи з інвалідністю 1 групи;

сім’ї, які виховують дитину з інвалідністю;

сім’ї, які мають усиновлених дітей;

багатодітні сім’ї, де троє і більше неповнолітніх дітей.

Особам з інвалідністю першої групи видаватимуть три сертифікати по 500 гривень, на загальну суму 1500 грн. Всім іншим видаватимуть по 9 сертифікатів на суму 4500 грн. Зауважимо, що якщо загальна вартість покупки становить, наприклад, 520 гривень, то доведеться 20 грн. доплатити. Якщо ж менше ніж 500, то здачу не видаватимуть.

Де отримати допомогу?

Якщо ви зареєструвалися на лівобережній частині столиці, то можете отримати свої сертифікати щовівторка на вул. Миропільська, 19, поблизу метро “Чернігівська”.

Для ВПО, які живуть на правобережній частині, треба прийти за адресою вул. Володимирська, 51Б у Vcentri Hub (щосереди та щоп’ятниці). В обох випадках працює лише “жива черга”, з 10:00 до 16:00.

З собою потрібно мати паспорт, ідентифікаційний код, довідку про статус переміщеної особи, довідку про призначення групи інвалідності, свідоцтво про народження дитини/дітей та розпорядження про опікунство.