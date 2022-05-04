Более 4000 гривен: в мае украинцы получат еще один вид помощи

Люди, которые убегают от боевых действий и ищут убежища в более безопасных регионах Украины, имеют право на денежную помощь от государства. Кроме стандартной выплаты, которую сейчас получают все ВПЛ, время от времени появляются и другие виды помощи. Например, Красный крест будет дополнительно помогать всем переселенцам, которые сейчас остановились в Киеве. Это часто жители области, у которых полностью разрушено жилье. Есть в столице и немало беженцев с востока и юга страны.





Людям будут раздавать сертификаты на покупки в Сильпо

Людям будут выдавать сертификаты на общую сумму от 1500 до 4500 гривен на покупки в сети Сильпо. Помощь будет касаться следующих категорий граждан:

лица с инвалидностью 1 группы;

семьи, воспитывающие ребенка с инвалидностью;

семьи, имеющие усыновленных детей;

многодетные семьи, где трое и более несовершеннолетних детей.

Лицам с инвалидностью первой группы будут выдавать три сертификата по 500 гривен, на общую сумму 1500 грн. Всем остальным будут выдаваться по 9 сертификатов на сумму 4500 грн. Если общая стоимость покупки составляет, например, 520 гривен, то придется 20 грн. доплатить. Если же меньше 500, то сдачу не будут выдавать.

Где получить помощь?

Если вы зарегистрировались на левобережной части столицы, то можете получить свои сертификаты по вторникам на ул. Миропольская, 19, вблизи метро “Черниговская”.

Для ВПЛ, живущих на правобережной части, нужно прийти по адресу ул. Владимирская, 51Б в Vcentri Hub (каждой среды и каждую пятницу). В обоих случаях работает только “живая очередь”, с 10:00 до 16:00.

С собой необходимо иметь паспорт, идентификационный код, справку о статусе перемещенного лица, справку о назначении группы инвалидности, свидетельство о рождении ребенка/детей и распоряжение об опекунстве.