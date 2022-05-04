Шалені фінансові та людські втрати: мережа АТБ розповіла, чи продовжить своє існування

За два місяці війни напевно не залишилося людини, чи бізнесу який би не постраждав. Особливих втрат зазнали гігантські компанії, які втратили мільярди гривень не лише через простій в перші тижні бойових дій, а й через масштабні руйнування їхньої інфраструктури.





Однією з таких стала й популярна мережа АТБ, яка зазнала втрат фінансових, і людських. В компанії призналися, що від початку війни втратили багато тисяч працівників. Понад 4500 звільнилися та поїхали закордон, а понад 2000 пішли захищати країну. Кілька тисяч довелося звільнити через закриття магазинів. Ще близько 35 осіб поранені, і понад 20 на жаль померли. Крім людських втрат, підрахувала АТБ й фінансові, та поділилася своїми планами на майбутнє.

Наразі збитки вже становлять мільярди гривень

На жаль точно підрахувати збитки в компанії не беруться, адже щодня вони збільшуються в геометричній прогресії. Компанія втратила два великих розподільчих центри в Київській області. Їх зруйновано вщент. Зачинено понад 200 магазинів, а частина з них ще й зазнали руйнувань. Ще один розподільчий центр зараз знаходиться на непідконтрольній території у Херсонській області. Інший, який у Харкові, не може функціонувати через близькість до зони бойових дій. В деяких регіонах компанія працювала собі у збиток, аби лише забезпечити людей продуктами харчування.

АТБ планують відновлювати роботу та не покидатимуть ринок

Попри шалені втрати, компанія не планує здаватися і вже починає працювати над відновленням роботи в Сумській, Чернігівській, Київській та Харківській областях. Спочатку відкриють ті магазини, які не потребують ремонту, а далі поступово перейдуть й до всіх інших.