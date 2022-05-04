В мае будет сразу несколько мощных магнитных бурь, которые спровоцируют очень плохое самочувствие
Последний месяц весны будет богат магнитными колебаниями. Миллионы людей по всему миру ощутят на себе их влияние. Депрессия, раздраженность, головные боли, слабость, отсутствие сна и аппетита и что хуже всего проблемы с артериальным давлением и сердцем.
Самыми уязвимыми являются пожилые люди и те, у кого есть хронические болезни, или проблемы с сердцем и сосудами. Так в какие дни мая следует быть осмотрительными и стараться поменьше нервничать? Рассказываем.
В мае будет сразу несколько магнитных бурь
В этом месяце состоится пять магнитных бурь. Некоторые продлятся всего один день, другие два-три дня. Их интенсивность тоже будет разной. График следующий:
- 7-8 мая – магнитная буря средней интенсивности (ощутить могут не все).
- 14 мая – короткая магнитная буря, влияние которой ощутят только самые уязвимые.
- 17-18 мая – буря средней интенсивности (ощутить могут не все).
- 20-21 мая – буря высокой интенсивности, так называемого красного уровня. Ее влияние ощутят все и очень даже остро. Уязвимой категории населения следует быть максимально осторожными.
- 26-27 мая – буря средней интенсивности (ощутить могут не все).
Основными симптомами магнитных колебаний большинство отмечают сильную мигрень вплоть до тошноты, отсутствие аппетита. Кое-кто жалуется на боль в животе, сильную раздражительность, плаксивость, ломоту в теле, повышенное или наоборот слишком низкое АД, тахикардию и т.д.
Чтобы минимизировать влияние бури на здоровье нужно побольше отдыхать
В эти дни старайтесь побольше лежать, не нагружайте себя ни физически, ни эмоционально. Откажитесь от жирной, копченой и острой пищи. Не употребляйте алкоголь и минимизируйте количество кофеина. Также надо пить много воды, не нервничать и гулять на свежем воздухе.