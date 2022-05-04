В травні буде одразу кілька потужних магнітних бур, які спровокують дуже погане самопочуття

Останній місяць весни буде багатим на магнітні коливання. Мільйони людей по всьому світу відчують на собі їх вплив. Депресія, роздратованість, головний біль, слабкість, відсутність сну та апетиту і що найгірше проблеми з артеріальним тиском та серцем.





Найвразливішими залишають люди похилого віку й ті в кого є хронічні хвороби, або проблеми з серцем та судинами. То в які дні травня варто бути обачними та намагатися по менше нервувати? Розповідаємо.

В травні буде одразу кілька магнітних бур

Цього місяця відбудеться п’ять магнітних бур. Деякі триватимуть лише один день, інша два-три дні. Їхня інтенсивність теж буде різною. Графік наступний:

7-8 травня — магнітна буря середньої інтенсивності (відчути можуть не всі).

14 травня — коротка магнітна буря, вплив якої відчують лише найвразливіші.

17-18 травня — буря середньої інтенсивності (відчути можуть не всі).

20-21 травня — буря високої інтенсивності, так званого червоного рівня. Її вплив відчують всі і дуже навіть гостро. Вразливій категорії населення слід бути максимально обережними.

26-27 травня — буря середньої інтенсивності (відчути можуть не всі).

Основними симптомами магнітних коливань більшість відмічають сильну мігрень аж до нудоти, відсутність апетиту. Дехто скаржиться на біль в животі, сильну дратівливість, плаксивість, ломоту в тілі, підвищений або навпаки надто низький артеріальний тиск, тахікардію тощо.

Щоб мінімізувати вплив бурі на здоров’я треба побільше відпочивати

В ці дні намагайтесь побільше лежати, не навантажувати себе ні фізично, ні емоційно. Відмовитись від жирної, копченої та гострої їжі. Не вживати алкоголь та мінімізувати кількість кофеїну. Пити побільше води, не нервувати та гуляти на свіжому повітрі.