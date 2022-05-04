Все почнеться спочатку: травень здивує ці знаки зодіаку

Останній місяць весни для деяких знаків зодіаку стане доленосним. У них з’явиться шанс врешті залишити в минулому всі свої помилки та невдачі. Натомість ці зодіакальні щасливчики зроблять крок у нове, наповнене перспективами та амбітними планами, щасливе життя.





Стрілець

Стрільці у травні врешті приймуть рішення, яке давно обмірковували. Вони зберуть валізи та переїдуть у нове незнайоме місто, де зовсім нікого не знають. Можливо цей переїзд буде пов’язаний із підвищенням по роботі. Наприклад Стрільця призначать керівником проекту, чи навіть цілої філії у іншому місті.

Нове оточення справить на представників знаку незабутнє враження. Все навколо надихатиме на кар’єрні звершення. Стрільці швидко адаптуються та відчують себе у «своїй тарілці». А згодом їм навіть вдасться суттєво підвищити свій заробіток.

Риби

Рибам астрологи радять цього місяця бути дуже уважними. У них з’явиться унікальна можливість проявити себе та навіть отримати підвищення. Для цього доведеться поїхати у відрядження, яке може суттєво затягнутися.

Якщо представники знаку зроблять все правильно і не підведуть свого роботодавця, перед ними відкриються такі перспективи, про які раніше навіть мріяти було страшно.

Овен

Овенам у травні також «світить» тривала подорож. Та це буде більше схоже на відпустку, аніж на робочу поїздку. Представники вогняного знаку поїдуть у далекі краї лише з однією метою – переосмислити своє життя.

Після повернення вони фактично почнуть усе з нуля. Овенам перш за все захочеться змінити роботу, а деякі навіть закінчать давно охололі стосунки.

Лев

Леви, як відомо, просто обожнюють подорожі. Та цього разу їм доведеться поїхати з дому не з власною волі. Обставини виявляться сильніші і представники знаку будуть змушені їм підкоритися.

Проте нове місто, або навіть країна, швидко стане для Левів справжнім домом. Вони почнуть обживатися і врешті відчують себе по-справжньому щасливими.