Огромные финансовые и человеческие потери: сеть АТБ рассказала, продолжит ли свое существование
За два месяца войны наверняка не осталось человека или бизнеса, который бы не пострадал. Особые потери понесли гигантские компании, которые потеряли миллиарды гривен не только из-за простоя в первые недели боевых действий, но и из-за масштабных разрушений их инфраструктуры. Одной из таких стала и популярная сеть АТБ, понесшая потери финансовые и человеческие.
В компании признались, что с начала войны потеряли многие тысячи работников. Более 4500 уволились и уехали за границу, а более 2000 ушли защищать страну. Несколько тысяч пришлось уволить из-за закрытия магазинов. Еще около 35 человек ранены, и более 20 к сожалению умерли. Кроме человеческих потерь, подсчитала АТБ и финансовые, и поделилась своими планами на будущее.
Убытки уже составляют миллиарды гривен
К сожалению точно подсчитать убытки в компании не берутся, ведь каждый день они увеличиваются в геометрической прогрессии. Компания потеряла два больших распределительных центра в Киевской области. Они разрушены до основания. Закрыто более 200 магазинов, а часть из них еще и разрушены. Еще один распределительный центр находится на неподконтрольной территории в Херсонской области. Другой, который в Харькове, не может функционировать из-за близости к зоне боевых действий. В некоторых регионах компания работала себе в убыток, лишь бы обеспечить людей продуктами питания.
АТБ планируют возобновлять работу и не будут покидать рынок
Несмотря на огромные потери, компания не планирует сдаваться и уже начинает работать над возобновлением работы в Сумской, Черниговской, Киевской и Харьковской областях. Сначала откроют те магазины, которые не нуждаются в ремонте, а затем постепенно перейдут и ко всем остальным.