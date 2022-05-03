Пенсионеров ждет несколько важных изменений: Президент подписал новый законопроект

Несмотря на то, что в Украине идет война и внедрено военное положение, пенсии продолжают начисляться вовремя. Более того, дорабатывается законодательство, согласно которому вносятся положительные изменения в пенсионные законы. В частности, 29 апреля Президент Украины Владимир Зеленский подписал новый закон “О внесении изменений в некоторые законы Украины об усовершенствовании пенсионного законодательства”. Закон вводит несколько обновлений, которые будут касаться индексации пенсионных выплат и досрочного начисления пенсии.





Теперь под индексацию будут подлежать все пенсии

Согласно новому закону индексация будет происходить ежегодно 1 марта. Это будет фиксированная дата и политики больше не смогут самостоятельно выбирать время, когда пересчитывать выплаты. Кроме того, индексация будет касаться абсолютно всех пенсий, независимо от страхового стажа или возраста их получателей. Ранее определенная часть пенсионеров не попадала под индексацию. Теперь у всех без исключения выплата будет меняться в соответствии с ростом цен, зарплат и курса валют.

Изменены условия досрочного выхода на пенсию

Также, в законе указывается, что теперь люди могут выходить на пенсию раньше времени, не дожидаясь достижения пенсионного возраста, если у них есть необходимый страховой стаж, а работодатель отказывается продлевать контракт. В таком случае разрешается выходить на заслуженный отдых за полтора года до пенсионного возраста. Кроме этого, досрочно получать пенсионные выплаты могут родители детей с инвалидностью, с тяжелыми заболеваниями и редкими диагнозами.

Заметим, что украинцы, которые живут в зоне боевых действий, могут получить пенсию в Ощадбанке. Если в вашем населенном пункте временно не работает отделение Укрпочты, то по возможности обратитесь в ближайшее отделение Ощадбанка с документами, удостоверяющими личность и получите свои деньги.