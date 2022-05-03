Для багатьох українців змінили правила нарахування пенсій: кого це стосується?

В багатьох українських містах та селах зараз тривають активні бойові дії. Деякі регіони, як, наприклад, Херсонська область, знаходяться під тимчасовою окупацією. Як наслідок, сотні тисяч пенсіонерів залишилися без будь-яких виплат. Для тих хто отримує гроші на банківські карти нічого не змінилося. Тим хто отримував виплати у відділенні Укрпошти, або з допомогою листоноші — зараз непереливки. В регіонах де точаться бої, або тимчасово керують росіяни, жодне з поштових відділень не працює. Влада вирішила цю проблему, люди можуть отримати гроші у відділеннях Ощадбанку.





Кошти приходитимуть на рахунки Ощадбанку

Тим, хто має картку в Ощадбанку кошти автоматично перераховуватимуть на цей рахунок. Іншим, рекомендують протягом трьох місяців з’явитися у найближче відділення, неважливо у якому місті чи області, пред’явити особисті документи та також забрати гроші. З собою потрібно мати паспорт та ідентифікаційний код. Якщо пенсіонер не з’явиться у відділенні, то гроші просто будуть зберігатися на рахунку. Як тільки люди опиняться на безпечній території, вони зможуть їх забрати. Якщо ж, у їхній місцевості припиняться бойові дії та запрацює Укрпошта, гроші можна буде забрати там.

Пенсію можна переадресовувати

Дуже багато людей покинули свої домівки, а відтак з“явилася нова послуга “Переадресація пенсійних виплат”. Її можна замовити на сайті Укрпошти, або зателефонувавши на гарячу лінію. Треба вказати всі свої дані, адресу відділення на котрому ви завжди отримували виплати, та нову адресі проживання, де зараз перебуваєте. Кошти може приносити й листоноша за вашою новою адресою, але експерти кажуть, що в такому випадку вони будуть із затримкою. Все через катастрофічний брак кадрів.