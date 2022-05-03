На пенсіонерів чекає кілька важливих змін: Президент підписав новий законопроєкт

Попри те, що в Україні триває війна і впроваджено воєнний стан, та пенсії продовжують нараховуватися вчасно. Ба більше, доопрацьовується законодавство, згідно з яким вносяться позитивні зміни в пенсійні закони. Зокрема, 29 квітня Президент України Володимир Зеленський підписав новий закон “Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення пенсійного законодавства”. Закон запроваджує кілька оновлень, які стосуватимуться індексації пенсійних виплат, та дострокового нарахування пенсії.





Відтепер під індексацію підлягатимуть всі пенсії

Згідно з новим законом індексація тепер відбуватиметься щороку 1 березня. Це буде фіксована дата, і політики більше не зможуть самостійно вибирати час, коли перераховувати виплати. Крім цього, індексація стосуватиметься абсолютно всіх пенсій, незалежно від страхового стажу, чи віку їх отримувачів. Раніше, певна частина пенсіонерів не потрапляла під індексацію. Тепер у всіх без виключення виплата буде змінюватися відповідно до росту цін, зарплат та курсу валют.

Змінено умови дострокового виходу на пенсію

Також, в законі вказується, що тепер люди можуть виходити на пенсію завчасно, не чекаючи досягнення пенсійного віку, якщо в них є необхідний страховий стаж, а роботодавець відмовляється продовжувати контракт. У такому випадку дозволяється виходити на заслужений відпочинок за півтора роки до пенсійного віку. Крім цього, достроково отримувати пенсійні виплати мають змогу батьки дітей з інвалідністю, з важкими захворюваннями та рідкісними діагнозами.

Зауважимо, що ті українці, які живуть в зоні бойових дій можуть отримати пенсію у Ощадбанку. Якщо у вашому населеному пункті тимчасово не працює відділення Укрпошти, то при можливості зверніться у найближче відділення Ощадбанку з документами, які засвідчують особу та отримайте свої гроші.