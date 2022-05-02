Стало известно, сколько еще продлится мобилизация, и может ли она завершиться уже в этом месяце

24 февраля, когда Россия напала на Украину, президент Владимир Зеленский объявил в стране военное положение и подписал закон о всеобщей мобилизации. Согласно этому законопроекту, в течение следующих 90 дней повестки должны были вручить большей части мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. Официально, мобилизация должна завершиться 24 мая, то есть уже в этом месяце. Но сейчас длится только вторая ее волна из четырех. Продолжат ли и дальше выдавать повестки украинцам?





Период мобилизации может быть продолжен в зависимости от ситуации на фронте

24 мая может стать не конечной датой мобилизации. Ее, как и военное положение, будут продолжать в зависимости от ситуации в стране и на фронтах в частности. Сейчас идет вторая волна. Повестки вручают всем военнослужащим, проходившим военную службу до 2014 года или служившим по контракту. Ранее, во время первой волны, повестки получили все военнослужащие в возрасте до 40 лет, имеющие боевой опыт.



Третья волна – это призыв всех военнообязанных граждан, имеющих военную кафедру. В некоторых регионах Украины эта волна уже началась. Во время четвертой волны к военкоматам будут вызывать всех, кто не имеет проблем со здоровьем и никаких увольняющих обстоятельств.

Есть широкий перечень лиц, которые освобождены от мобилизации

Список категорий населения, которые освобождаются от мобилизации, достаточно велик и регулярно увеличивается. Следовательно, было принято решение освобождать от призыва айтишников, работающих на благо украинской экономики. Также, не будут вручать повестки студентам и преподавателям, ведь стране в ближайшем будущем нужны квалифицированные специалисты, поэтому важно, чтобы молодежь получала образование. Кроме этого под увольнение попадают многодетные родители, те, кто имеет усыновленных детей, мужчины у которых есть проблемы со здоровьем и ряд других лиц.