Ряд несподіваних проблем: травень буде нещадним до кількох знаків Зодіаку

Початок травня співпав з коридором затемнень. Крім цього міняють положення деякі Планети. Зокрема, Венера з’єднається з Юпітером, а це стверджують астрологи, дуже не бажане явище для чотирьох знаків Зодіаку. На них навалиться багато дрібних проблем, які в сумі спровокують одну суцільну катастрофу.





Близнюки

Близнюки по житті дуже самовпевнені, і це не даремно, адже їм дійсно вдається добитися багатьох висот. Але цього місяця все піде шкереберть. Настане той рідкісний момент, коли вам можливо доведеться просити допомоги у рідних або друзів. На роботі вас підстерігатимуть скандали за скандалами. Є реальна загроза звільнення та великих фінансових втрат. Звісно, на фоні цього проблеми неминучі й в особистому житті.

Скорпіон

Скорпіони люблять нові емоції, подорожі та цікаві події, але в травні всього цього на жаль не буде. Натомість буде багато дрібних проблем та невірних дій з вашого боку. Ці дії матимуть погані наслідки, і якщо ви не зупинитеся вчасно, а ще не зможете признати те, що були не праві, то матимете ще більші проблеми. Як мінімум втратите роботу, як максимум — сім’ю та друзів.

Козеріг

Козероги дуже рішучі і впевнені в собі, але в травні їхня самовпевненість похитнеться. На жаль та кількість задач, яку ви на себе звалили здаватиметься непосильною. Ви відчуєте вигорання, апатію та захочете опустити руки. Ваша роздратованість спровокує сварки вдома, і конфлікти на роботі. Спробуйте вчасно взяти себе в руки, щоб не дійшло до звільнення.

Водолій

Водолії в травні ризикують втратити велику суму коштів. Через це їх переслідуватимуть депресивні настрої та апатія до всього, що відбувається довкола. Не сприятимуть швидкому виходу з цього стану й проблеми на роботі та відсутність стабільного доходу. Не відштовхуйте допомогу близьких. Підтримка вам знадобиться.