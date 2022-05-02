Стало відомо, скільки ще триватиме мобілізація, та чи може вона завершитися вже цього місяця

24 лютого, коли Росія напала на Україну, президент Володимир Зеленський оголосив в країні воєнний стан та підписав закон про загальну мобілізацію. Згідно з цим законопроєктом, протягом наступних 90 днів, повістки мали б вручити більшій частині чоловіків у віці від 18 до 60 років. Офіційно, мобілізація мала б завершитися 24 травня, тобто вже цього місяця. Але наразі триває тільки друга її хвиля з чотирьох. Чи продовжать й надалі видавати повістки українцям?





Період мобілізації можуть продовжити залежно від ситуації на фронті

Зазначається, що 24 травня може стати не кінцевою датою мобілізації. Її, як і воєнний стан будуть продовжувати залежно від ситуації в країні і на фронтах зокрема. Зараз, триває друга хвиля. Повістки вручають всім військовослужбовцям, які проходили військову службу до 2014 року або служили по контракту. Раніше, під час першої хвилі, повістки отримали всі військовослужбовці у віці до 40 років, які мають бойовий досвід.

Третя хвиля — це призов усіх військовозобов’язаних громадян, які мають військову кафедру. В деяких регіонах України, ця хвиля вже розпочалася. Під час четвертої хвилі до військкоматів викликатимуть всіх, хто немає проблем зі здоров’ям, та жодних звільнюючих обставин.

Наразі є широкий перелік осіб, яких звільнено від мобілізації

Перелік категорій населення, які звільняються від мобілізації, досить великий і регулярно збільшується. Відтак, було прийнято рішення звільняти від призову айтівців, які працюють на благо української економіки. Також, не вручатимуть повісток студентам та викладачам, адже країні в найближчому майбутньому потрібні кваліфіковані фахівці, тож важливо, щоб молодь отримувала освіту. Крім цього під звільнення потрапляють багатодітні батьки, ті хто опікується усиновленими дітьми, чоловіки в яких є проблеми зі здоров’ям і ряд інших осіб.