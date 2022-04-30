В Rozetka рассказали, что украинцы чаще всего заказывали в течение второго месяца войны

Война длится уже два месяца, и украинцы постепенно адаптируются жить в новых реалиях. В большинстве регионов возобновила свою работу “Новая почта” и “Укрпочта”.





Это позволило возобновить работу и многим онлайн магазинам. Интернет торговля немного расшевелилась, люди стали чаще заказывать товары. И если в первый месяц войны заказывали преимущественно средства гигиены, белье и корм для животных, то в апреле ассортимент заказов значительно расширился. Крупнейший украинский маркетплейс Розетка поделился, что чаще всего заказывают на их сайте.

В топе военное снаряжение и бытовые вещи

В апреле больше всего запросов было на бронежилеты, военную форму, тактические перчатки и очки. Заказывали эти позиции почти каждый день и сейчас ритейлер работает над активным пополнением данных категорий товара. Среди других вещей, которые сотнями, а то и тысячами отправлялись в разные уголки Украины:

Бытовая техника: пылесосы и электрочайники. Детское питание и памперсы. Зоотовары и корм для животных. Алкоголь, стики и сигареты. Техника: смартфоны, планшеты, павербанки, ноутбуки. Спортивные костюмы и кроссовки. Летняя одежда: футболки, шорты.

Заказывают и обычные продукты питания, среди которых часто кофе, чай, печенье, крупы и другие схожие товары, имеющие длительный срок хранения.

Розетка возобновила работу более 100 точек выдачи

В настоящее время в Украине открылось более 140 точек выдачи Розетка. Они работают в 52 украинских городах, в том числе в Харькове, Сумах, Киеве, Чернигове, Николаеве и других. Курьерская доставка тоже работает, на данный момент в Киеве и области, во Львове, Днепре и Одессе. Кроме точек выдачи посылки можно забрать в отделениях Новой почты и Укрпочты.