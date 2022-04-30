У Rozetka розповіли, що українці найчастіше замовляли протягом другого місяця війни

Війна триває вже два місяці, а відтак українці поступово адаптовуються жити в нових реаліях. В більшості регіонів відновила свою роботу “Нова пошта” та “Укрпошта”.





Це дало змогу відновити роботу й багатьом онлайн магазинам. Інтернет торгівля трохи розворушилася, люди почали частіше замовляти товари. І якщо в перший місяць війни замовляли переважно засоби гігієни, білизну і корм для тварин, то в квітні асортимент замовлень значно розширився. Найбільший український маркетплейс Розетка поділився, що найчастіше замовляють на їхньому сайті.

В топі військова амуніція та побутові речі

В квітні найбільше запитів було на бронежилети, воєнну форму, тактичні рукавиці та окуляри. Замовляли ці позиції майже щодня і зараз рітейлер працює над активним поповнення даних категорій товару. Серед інших речей, які сотнями, а то й тисячами відправлялись у різні куточки України:

Побутова техніка: пилососи та електрочайники. Дитяче харчування та памперси. Зоотовари та корм для тварин. Алкоголь, стіки та сигарети. Техніка: смартфони, планшети, павербанки, ноутбуки. Спортивні костюми та кросівки. Літній одяг: футболки, шорти.

Замовляють й звичайні продукти харчування, серед яких часто кава, чай, печиво, крупи та інші схожі товари, які мають тривалий термін зберігання.

Розетка відновила роботу більше 100 точок видачі

На даний момент в Україні відчинилося більше 140 точок видачі Розетка. Вони працюють у 52 українських містах, в тому числі в Харкові, Сумах, Києві, Чернігові, Миколаєві та інших. Кур’єрська доставка теж працює, наразі у Києві та області, у Львові, Дніпрі та Одесі. Крім точок видачі, посилки можна забрати у відділеннях Нової пошти та Укрпошти.