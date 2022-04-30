В мае на трех знаков Зодиака ждет беспрецедентное везение

Иногда астрологи расходятся в своих мыслях и утверждениях, но в данном случае все единогласны. Май, говорят, станет настоящей белой полосой в жизни трех знаков Зодиака. Им будет везти на каждом шагу и во всех сферах жизни. В карьере, в любви, в деньгах — во всем! Знатоки звездных наук утверждают – так удачно сложились планеты.





Телец

В мае представители этого знака отмечают свой день рождения, но астрологи уверяют, что дело не в этом. Меркурий входит в знак Тельца, а еще открывается коридор затемнений. Все это повернет удачу в сторону данного знака. В мае Тельцов ждет очень много хороших и важных новостей. Очень много судьбоносных знакомств и принятых решений. На работе дела пойдут в гору. Наконец-то сдвинется с места и доход, который уже несколько месяцев держится на одном уровне. Деньги появятся, более того есть возможность получить большую сумму. Подумайте, как это могло бы произойти.

Скорпион

Скорпионы наконец-то начнут наслаждаться плодами своего труда, а работали они в последнее время очень много. У представителей знака отлично включится интуиция. Они хорошо отфильтруют свое окружение от токсичных людей и сблизятся с превосходными личностями. Круг общения сильно изменится и это повлечет за собой положительные перемены. На работе все будет отлично, все так как вы того желали. В личной жизни наступит период романтики. Возможно, даже удастся уехать в небольшой отпуск.

Лев

Для Львов наступил период решительных действий. Многие представители этого знака наконец-то решат признаться в любви своей половинке, или даже выйти замуж. Кое-кто решит, что пора решительно действовать в плане саморазвития или карьеры. Вероятно будет иметь место смена работы, покупка желаемого учебного курса, или вообще кардинальное изменение профессиональной сферы деятельности. Все, что вы задумаете, будет получаться.