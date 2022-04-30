Названы знаки Зодиака среди женщин, из которых выходят ужасные жены

Мужчинам, желающим образцовых жен, следует выбирать спутницу по знаку Зодиака. Астрологи говорят, так будет больше шансов действительно жениться на хранительнице домашнего очага, хозяйственной и заботливой женщине. И если вы такую ​​ищете, то обходите стороной следующие знаки. Среди них, образцовых жен нет.





Близнецы

Женщины, родившиеся под этим знаком, имеют репутацию ветряных, непостоянных дам с артистическими замашками. Они не любят домашнюю рутину, но обожают веселые вечеринки. Они любят быть в центре внимания, потому часто флиртуют, чтобы это внимание привлечь. Близнецы не славятся своей верностью, но никогда не простят измену своему партнеру. Порядок, чистота и разнообразие домашних блюд на столе – точно не об этих женщинах.

Лев

Львицы не привыкли ничего отдавать, а только брать. Они хотят постоянно принимать знаки внимания, подарки и дорогие презенты. Они любят шикарно жить и потребуют этого от своего мужа. А если он хочет вкусный обед и стерильную чистоту, то пусть нанимает домашнюю работницу. После развода эта женщина точно заберет себе абсолютно все совместно нажитое имущество.

Скорпион

Эти женщины подойдут мужчинам, которые любят скандалы, страсти, ревность и регулярные разборки. Ибо со Скорпионами всегда именно так. Соскучиться с такой женщиной точно не удастся. Она красива, сексуальна, темпераментна и точно знает об этом. Мужчине придется не сладко, если он потребует от нее смирения. Вероятно, вскоре это будет уже бывший муж.

Стрелец

Женщины-Стрельцы, как и все вышеупомянутые знаки, не слишком подходят на роль идеальной жены. Они любят командовать, но не любят слушать. Они не признают компромиссов и хотят, чтобы всегда все было по-ихнему. Они не любят поддерживать чистоту и каждый день готовить свежую еду. Зато они отличные карьеристки, хотя большинство мужчин назовут это минусом.